Solstício abre portas a um inverno com temperaturas acima da média. Pelo menos até ao Natal

Chegou o primeiro de 89 dias de inverno. É o Solstício, dia que marca o início da estação fria no Hemisfério Norte, com o sol a descer para a sua posição mais baixa no céu.

Esta sexta-feira será também o dia mais curto do ano. O Observatório Astronómico de Lisboa fez as contas ao segundo: Os lisboetas vão ter apenas 9 horas, 27 minutos e três segundos de sol.

Se mantiver a tendência do primeiro dia, este será um inverno ameno. O meteorologista Bruno Café do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) adiantou à TSF são esperados para os próximos dias "temperaturas um pouco acima do normal para a época".

As máximas "vão rondar os 15 graus a 20 graus, mais baixas no Interior Norte e Centro, entre 8 e 18, e as mínimas entre 5 e 10 - mais baixas no Interior Norte e Centro, entre os 3 e os 8 graus".

Para quem vai viajar esta sexta-feira para passar o Natal com a família, o IPMA deixa um alerta especial para a "formação de neblinas ou nevoeiros matinais que podem persistir ao longo da manhã".

Os próximos dias serão de dias de"céu pouco nublado ou nublado por nuvens altas e não é esperada chuva na Consoada nem no dia de Natal, antecipa Bruno Café.

Graças a uma massa de ar quente, que atingirá principalmente a região Norte, nem Serra da Estrela haverá neve este Natal.

Só a partir de dia 26 "aumenta a probabilidade de ocorrência de precipitação", mas será inferior a 40%.

O Solstício de inverno é celebrado com especial entusiasmo em Stonehenge, no Reino Unido. Aqui centenas de pessoas mantêm viva a tradição druida e juntam-se para assinalar a chegada do sol.

Foto: Hannah McKay/Reuters

Cerca de um milhão de turistas visitam Stonehenge anualmente, mas apenas nos solstícios de verão e de inverno se permite o acesso ao anel formado pelas pedras do conjunto arqueológico com 3.500 anos.