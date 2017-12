Subiu para 7 o número de mortos na estrada durante a operação da GNR

Ao longo dos cinco dias da Operação "Natal Tranquilo" da GNR morreram sete pessoas nas estradas.

No balanço provisório da operação, desde sexta-feira foram registados 932 acidentes, que fizeram 19 feridos graves e 299 feridos ligeiros.

A operação da GNR decorreu entre sexta-feira e terça-feira com o patrulhamento rodoviário, em todo o país, das vias com maior tráfego neste período do ano, e com mais de 6500 militares da Unidade Nacional de Trânsito e dos Comandos Territoriais destacados para a operação.