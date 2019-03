Suicídio de mulheres e de jovens aumentou. Especialistas pedem investimento na saúde mental

Os suicídios voltaram a aumentar na sociedade portuguesa, e com mais força entre as mulheres. Os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística trazem hoje para a manchete do JN a brutal revelação dos números.

Os dados revelados pelo Jornal de Notícias mostram que em 2017 registaram-se mais 80 suicídios em Portugal. Em comparação com o ano anterior é uma subida de 8%, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística.

Também há números preocupantes sobre o suicídio entre jovens.

Em 2017, há registo de 46 suicídios de pessoas com menos de 24 anos, mais 15 casos face a 2016.

Em termos nacionais a idade média dos suicídios é de 59 anos.

Os especialistas ouvidos pelo JN pedem algum cuidado na leitura dos números, mas alertam para a necessidade de uma maior resposta à população na área da saúde mental.

Face ao aumento do número de suicídios entre mulheres, o presidente da Sociedade Portuguesa de Suicidologia recomenda que o serviço de saúde mental esteja mais atento a este fenómeno. Fausto Amaro admite que os dados podem ser reflexo do apoio que não está a ser dado às pessoas.