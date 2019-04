Taberna ao estilo andaluz em Reguengos de Monsaraz

O Alentejo é um destino turístico que está na moda e Reguengos de Monsaraz uma das cidades mais visitadas: a proximidade da aldeia histórica de Monsaraz, da povoação de S. Pedro do Corval, conhecida pela olaria e das margens da albufeira da barragem de Alqueva justificam um périplo pela região, onde os vinhedos se perdem a imensidade do horizonte.

A gastronomia é outro dos saboroso aliciantes de uma incursão por este Alentejo que ganha, na primavera, outras tonalidades e cheiros, que pintam os campos de várias cores e perfumam os ares.

Na mesa alentejana nunca faltam bons petiscos e pratos tão ricos em sabores quanto marcados pela simplicidade.

Na artéria principal de Reguengos de Monsaraz, muito perto do edifício da Câmara Municipal, a TABERNA AL ANDALUZ é um reduto para bem petiscar, fórmula ideal para início de uma refeição mais tradicional.

O espaço divide-se por duas salas, mais rústica a interior, com arcos em tijolo e painéis em azulejos com motivos tauromáquicos, de resto presentes na decoração.

Um pátio, ao estilo das construções da vizinha Andaluzia, torna mais fresco o conjunto das salas, onde há mantas típicas alentejanas e louças tradicionais da região penduradas nas paredes.

O capítulo dos petiscos, que desempenham o papel de entradas, é tão aliciante, quanto saboroso e refletem a qualidade dos produtos alentejanos certificados. Dos enchidos aos queijos de ovelha Serpa DOP ou de Reguengos e ao presunto. Mas, nesta apetitosa panóplia surgem mais desafiadores da gula: torresmos; saladas de ovas ou de lombo de cavala; ventresca de atum.

No capítulo seguinte, as opções variam entre a tradicional açorda de alho com bacalhau e a muito apreciadas sopas de cação ou de tomate.

Nos dias de canícula, muito frequentes por aqueles lados, o refrescante gaspacho acompanhado com jaquinzinhos fritos é alternativa aconselhável.

Na ementa, marcada pela variedade de propostas, destaca-se a carrilhada de porco ibérico ou de touro bravo, podem estar incluídas sugestões marcadamente regionais: borrego assado no forno; espargos com ovos ou caldeirada de cogumelos.

Na época, a lampreia à moda do Guadiana é um dos ex-líbris da casa.

A doçaria tradicional alentejana está em destaque nas sobremesas: encharcada; bolo rançoso, também conhecido por bolo real, à base de amêndoa, gila e ovos, e sericaia com ameixa de Elvas formam trio de propostas bem regionais.

Carta de vinhos preenchida com referências alentejanas. Serviço simpático neste restaurante onde reluz a gastronomia alentejana. TABERNA AL ANDALUZ, em Reguengos de Monsaraz.

Localização: Reguengos de Monsaraz

Telef.: 266 519 362