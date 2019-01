Taberna com boa cozinha no meio do Carvalhal

A freguesia marcuense de Várzea da Ovelha e Aliviada, entre os rios Tâmega e Ovelha, com passado longínquo, foi berço da cantora, atriz e bailarina Carmen Miranda.

Ali nasceu e viveu, na casa que hoje ainda lá está, antes de rumar ao Brasil, onde ganhou notoriedade.

Na corrida ao estrelado, ficou para trás a aldeia natal, onde se destacam a igreja do século XV, em estilo românico, e algumas casa solarengas, inseridas numa paisagem recortada pelas serranias da Aboboreira e do Marão,

Tomando como referência o Tâmega e seguindo pela margem esquerda, através da Nacional 210, é necessário ter em atenção o desvio para a povoação de Légua.

Na estrada, com acentuada inclinação, surge uma placa de madeira com a indicação da Taberna do Carvalhal.

TSF à Mesa - Restaurante Taberna do Carvalhal

A cancela listada de amarelo e preto é outra referência no início do curto estradão, que antecede um caminho empedrado.

A descida é pronunciada até vislumbrarmos, entre o arvoredo, o restaurante. Lá em baixo, o Tâmega de águas serenas.

Espaço é coisa que não falta ao redor do restaurante, uma construção recente, em pedra, com dois pisos.

Duas salas no rés-do-chão, uma interior e outra, maior e mais confortável, com aconchegante salamandra no tempo frio. À esquerda de quem entra, um pequeno balcão de apoio. Entre ambas as salas, a cozinha, onde se destaca a lareira acesa.

No piso superior, a espaçosa sala é reservada a grupos ou serve de apoio em dias de maior afluência.

Ambiente e decoração rústicos; mesas em madeira e bancos corridos. Toalhas em pano cobertas por papel.

A simplicidade é a nota dominante deste estabelecimento aberto há três anos e liderado por dois irmãos: Susana e Luís Barbosa, que deu novo rumo à vida após sete anos de experiência na restauração, embora noutras funções,

A cozinha tradicional é a matriz da casa, que apresenta uma lista curta.

As entradas começam por marcar pontos: uma tábua com presunto e salpicão, de boa qualidade, e bolinhos de bacalhau, uma escolha em detrimento de outras propostas: moelas e alheira,

O pão de Padronelo, o chamado trigo de quatro cantos, e broa de milho chegam à mesa numa mini-peneira.

Entre as propostas, enunciadas oralmente - febras em vinha de alhos com arroz de feijão; posta e bacalhau -- a escolha recaiu no fiel amigo.

O bacalhau, para dois comensais, assado na brasa - frito era outra opção - justificou em absoluto a preferência: bem apresentado numa travessa de barro, com batata murro, cebola, pimentos, ovos cozidos.

Uma posta alta e bem demolhada, com tempo ideal de lume, muito saborosa, com os lombos a soltarem-se com facilidade. Outro pormenor de qualidade: um azeite proveniente de Murça a dar bom contributo para uma refeição que satisfez plenamente.

Ao sábado, há tripas à moda do Porto e, por encomenda - requisito necessário para a maioria dos pratos -- anho e vitela assados no forno.

À sobremesa, o pão-de-ló de fabrico caseiro é imperdível.

O café é servido em jarro e bebido num copinho igualmente de barro.

Garrafeira com referências do Douro em maioria; serviço muito simpático neste restaurante com numa cozinha simples, de base tradicional, sólida, feita com bons produtos.

Uma agradável surpresa em local improvável. Taberna do Carvalhal, em Várzea da Ovelha e Aliviada, entre Amarante e Marco de Canaveses.

Localização: Várzea da Ovelha e Aliviada (Marco de Canaveses)

Telef.: 914 971 196