Taberna moderna na vila presépio

Vila presépio, encavalitada na colina que desce até ao rio, entre os contrafortes do maciço de Montejunto e a lezíria beijada pelo Tejo, Alenquer foi berço de Damião de Góis, historiador e figura grada do Renascimento em Portugal.

PUB

Rica em património, a vila está bem enquadrada numa região de quintas e de vinhedos, palco de uma intensa atividade que conhece outra expressão no Museu do Vinho.

Perto deste espaço e frente a uma antiga moagem, a Taberna do Areal , nome de bairro histórico da vila, é uma tasca moderna, aberta em 2015. Ambiente acolhedor e decoração baseada na história de Alenquer e do vinho.

A sala é pequena e confortável, a madeira um dos elementos predominantes, destacando-se a garrafeira dispersa e que funciona como elemento decorativo complementar.

A cozinha de expressão portuguesa é a matriz da casa, em que os petiscos, muitos e variados, preenchem capítulo extenso da lista.

Curioso, o chamado montérito, um bife de porco preto grelhado com tomate e maionese servido no pão e com batata frita.

Muito apreciados são os ovos rotos, mas há polvo à galega, mexilhões ou camarão frito, ambos à Taberna; lulinhas fritas com maionese das Índias e salada de tomate; presunto ibérico e queijos.

A grelha é um denominador comum aos carapaus e e aos chocos, duas escolhas com sabor marinho.

Na época, a açorda de ovas com sável é um dos pratos que marcam a diferença. O mesmo acontece com a açorda de codorniz, outro ícone da cozinha desta casa.

As sugestões cárnicas são mais vastas: secretos de porco preto com pimentos de Padrón, bife à Taberna da vazia, acompanhado com batata frita laminada e grelos salteados e peito de pato com molho de laranja e vinho do Porto.

Para duas pessoas, o bacalhau da Islândia, uma posta com mais de meio quilo, na brasa, com torricado, batatas a murro e grelos e a marinheira de robalo ou garoupa à Taberna, guarnecida com batata cozida, pimentos, cebola, tomate, coentros, mexilhões e camarões.

Ainda para dois comensais, a mista ibérica - tiras e secretos de porco preto na brasa -, pica-pau, ou seja, nacos de carne da vazia fritos e entrecôte na brasa, com molho de natas e ervas.

A carne com maturação de 30 dias é outra opção: um naco da vazia Angus,

Sobremesas bem confecionadas.

Garrafeira de muito bom nível, com variadas referências, em particular da região do Tejo. Serviço simpático neste restaurante com saborosas propostas: dos petiscos aos pratos principais. TABERNA DO AREAL, em Alenquer.

Localização: Alenquer

Telef.: 263 711 447