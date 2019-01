A primeira localidade costeira do Algarve nasceu no território ocupado, uns cinco a oito mil anos antes de Cristo, pelo povo Mirense, de origem nómada.

Odeceixe, freguesia do concelho de Aljezur, situada no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, é um destino muito procurado, praticamente, ao longo de todo o ano,

A amenidade do clima e o ambiente natural em que a povoação algarvia está inserida, rodeada de praias encantadoras e de bucólicas colinas acasteladas no horizonte, são razões de sobra para uma fuga retemperadora.

Vizinha do moinho mais conhecido de Odeceixe, lá bem no alto, uma velha taberna ganhou lugar na memória coletiva da terra. Fechou portas e assim se manteve durante um bom par de anos. Quase uma década. Reabriu, manteve o nome, mas ganhou outro estatuto meses volvidos.

Na Rua 25 de abril, de casas baixas caiadas a branco, o Altinho é hoje um espaço acolhedor e confortável, marcado pela modernidade; decoração sóbria. Tudo muito diferente da velha tasca. Comum, só mesmo o nome.

TSF à Mesa - Taberna transfigurada no altinho de Odeceixe

A sala, com balcão num dos topos, não é particularmente desafogada - acolhe 24 comensais - mas a esplanada aumenta a capacidade, uma vez que, regra geral, a casa está cheia.

Mesas pequenas, aparelhadas de acordo com os padrões da moda. Cadeiras em madeira e banco corrido, com encosto almofadado, numa das laterais. Na outra, um armário-garrafeira.

A lista divide-se em dois capítulos distintos: petiscos, de inspiração ibérica e pratos um pouco mais substanciais.

A partilha, conceito muito em voga, tem pleno cabimento nesta casa, tal a variedade de saborosas propostas, verdadeiramente, para petiscar.

Para além de ovos rotos e batatas bravas, há açorda de cogumelos; folhado de alheira com molho chili; camarões ao alho, servidos num tachinho; calamares com molho de maionese; tosta de sardinha e o aclamado queijo Camembert panado com molho de frutos vermelhos.

Caso a opção seja um prato formal, de maior substância, as sugestões são, de igual modo, bastante apelativas: lombo de bacalhau com grão; os tradicionais filetes de polvo com arroz e, muito em particular, atum braseado com sementes de sésamo, acompanhado com batata-doce de Aljezur, saboroso produto icónico da região.

Nos pratos de carne, a mista de porco ibérico é boa opção.

Para concluir, nada melhor que o suspiro de banana, verdadeira especialidade da casa.

Garrafeira com boas referências. Serviço simpático neste restaurante algarvio regido por padrões de modernidade. Altinho, em Odeceixe.

Onde fica:

Localização: Odeceixe (Aljezur)

Telef.: 919 520 220

GPS:

Latitude: 37º 25" 44,4"" N

Longitude: 8º 46" 23,5"" W