Taxistas, bombeiros e moradores. Um sábado marcado por manifestações

Taxistas, bombeiros e moradores saem à rua este sábado para mostrar o seu descontentamento em três manifestações. Os taxistas protestam contra a lei que entra em vigor em outubro e que regula as plataformas eletrónicas de transporte de passageiros. Os moradores contra a especulação, os despejos e a expulsão de moradores do centro das cidades. Já os bombeiros organizam um encontro nacional para exigir mudanças no setor e as mesmas condições dos restantes agentes da proteção civil.



No que diz respeito à manifestação sobre a especulação imobiliária, este sábado, em Lisboa e Porto, cerca de 50 grupos e associações saem à rua para exigir ao Governo medidas que combatam os problemas na compra, venda e aluguer de casas.

Rita Silva, da associação Habita - um das dinamizadoras da iniciativa - identifica os três problemas para os quais é preciso respostas eficazes.



"É os despejos, é a especulação, é a segregação que paira na cidade. Nós estamo-nos a dirigir ao Governo, às Câmaras Municipais, ao Estado. É preciso medidas políticas e não nos parece - e estes grupos que estão a fazer esta manifestação também estão de acordo - que aquelas medidas que têm vindo a ser anunciadas por parte do Governo, e através da nova secretaria de Estado da Habitação, vão responder ao problema."

Em Lisboa, há também manifestação de bombeiros. Estes profissionais vão entregar um caderno reivindicativo no Ministério da Administração Interna. A iniciativa é organizada por uma comissão recém-criada que se chama Comissão Respeito e Dignidade: um grupo que critica a atuação da Liga dos Bombeiros. O organizador, Pedro Ferreira, garante que o objetivo não é fazer oposição, mas sim pressionar o governo a dar respostas rápidas aos problemas urgentes.

"Nós não podemos estar eternamente à espera que nos sejam atribuídos, por exemplo, equipamentos de proteção individual. Só temos um, precisamos de mais e não nos é concedido isso. Nós não podemos estar à espera de subsídios para fazer isso. Não podemos estar à espera de candidaturas."

O protesto dos bombeiros foi convocado através das redes sociais e arranca às 15h00 no Terreiro do Paço. O grupo promete que vai ser uma manifestação silenciosa e pacífica.

Também os taxistas continuam em protesto pelo quarto dia consecutivo com uma paragem de serviço em Lisboa, Porto e Faro. Os taxistas manifestam-se contra a lei que entra em vigor em outubro e que regula as plataformas eletrónicas de transporte de passageiros.