Taxistas acusam Governo de "falta de respeito" e falam em "manobra de diversão"

As associações de taxistas foram recebidas esta tarde pelo assessor do primeiro-ministro, António Costa. No final do encontro, o presidente da Federação Portuguesa do Táxi acusou o governo de "falta de respeito", apelidando esta audiência como uma "manobra de diversão".

Carlos Ramos garantiu aos jornalistas que as associações que representam o setor vão debater o próximo passo, mantendo-se a concentração junto à Assembleia da República marcada para quarta-feira.

Os representantes das associações de taxistas já tinham sido recebidos no sábado pelo chefe da Casa Civil da Presidência da República mas decidiram manter o protesto até serem recebidos por António Costa, o que não aconteceu até ao momento.

Os taxistas exigem que seja suspensa a entrada em vigor, a 1 de novembro, da lei que regula as quatro plataformas eletrónicas de transporte em veículos descaracterizados que operam em Portugal - Uber, Taxify, Cabify e Chauffeur Privé.