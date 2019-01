Temperaturas vão subir, mas é sol de pouca dura

Segundo as previsões do IPMA, esta sexta-feira o sol vai brilhar em grande parte do território continental. As temperaturas chegam aos 18 graus em Lisboa e aos 17 graus no Porto. Em vários distritos, as temperaturas máximas subirão um pouco mais, chegando mesmo aos 20 graus.

Apesar do céu pouco nublado ou limpo, as mínimas vão descer ligeiramente, com os termómetros a variarem entre os 7 e os 9 graus, de valores mínimos, nas regiões da Grande Lisboa e do Grande Porto.

Foto: IPMA

Évora, Santarém e Setúbal atingem os 20 graus de máxima. Faro é o ponto mais quente do país, chegando mesmo aos 22 graus. O distrito mais frio esta sexta-feira é a Guarda, onde as temperaturas irão variar entre os 3 e os 12 graus.

Já no fim de semana, as temperaturas descem ligeiramente.

Sábado, os termómetros vão atingir os 18 graus em Lisboa e aos 15 graus no Porto. O distrito mais quente será Faro, com 20 graus de máxima, e o mais frio Vila Real, com temperaturas a variar entre os os 3 e os 12 graus.

Foto: IPMA

No domingo, as temperaturas voltam a descer, prevendo o IPMA aguaceiros no norte do país.