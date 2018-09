Teoria dos Semigrupos deu um prémio a Francisco. Jovens portugueses galardoados

Portugal foi esta terça-feira galardoado com três prémios na 30.ª edição do Concurso para Jovens Cientistas da União Europeia (EUCYS). Em Dublin, Francisco Miguel Araújo, de 18 anos, e o trio João Maria Pinto Leite, Mário Ribeiro e Catarina Brandão, de 18 anos, foram os jovens vencedores.

Francisco Miguel Araújo conseguiu o segundo lugar da prova geral e vai receber também o prémio de Honra com um projeto no domínio da Matemática. O aluno do Instituto Superior Técnico vai ser distinguido por um trabalho que fez enquanto aluno do colégio do Planalto, no 12º ano e ainda com 17 anos.

O tema deste trabalho são os teoremas de comutatividade para grupos e semigrupos e, segundo Francisco, o processo de pensamento é (aparentemente) simples: "em vez de pensar nos números inteiros, pensa nas propriedades que um grupo satisfaz".

A jornalista Dora Pires conversou com Francisco Miguel Araújo sobre esta distinção.

A explicação pode não estar ao alcance de todos, mas Francisco garante que em casa não há segredos: o pai é da área da Teoria de Números e o irmão fez um trabalho semelhante que lhe valeu o primeiro lugar em Varsóvia, no ano de 2014.

O jeito para os números, esse, vem do 9.º ano: "tive 100% no exame nacional (de Matemática). Pode dizer-se que deu um certo incentivo e algumas indicações de que tinha jeito", recorda. Ainda assim, Francisco garante que não precisa de estudar muito para trabalhar nesta área que é usada sobretudo para a "encriptação".

A experiência em Dublin está a ser muito positiva para Francisco, que fala até com algum entusiasmo de um grupo que conheceu na cidade e que "gosta da mesma música".

O prémio que Francisco vai receber é de 5 mil euros e, embora ainda não saiba ao certo o que vai fazer com ele, garante que o vai dividir com os seis irmãos. A acompanhar o prémio vem também uma entrada para assistir à cerimónia de entrega de outros prémios... os Nobel de 2018. Francisco sonha agora fazer uma descoberta importante na área da Matemática.

Os prémios para Portugal não pararam, no entanto, por aqui. O grupo composto por João Maria Pinto Leite, Mário Ribeiro e Catarina Brandão conquistou o Prémio CarGill com um projeto na área do Ambiente. Este grupo está entre 135 estudantes, com idades entre os 14 e 20 anos, que vêm de 38 países e apresentaram 88 projetos. Os prémios totalizam 57 mil euros, que são partilhados entre os vencedores, e incluem visitas de estudo a alguns dos melhores centros científicos do mundo.