Terra Justa em Fafe com saúde, trabalho e liberdade em discussão

A 5.ª edição do Encontro Internacional de Causas e Valores da Humanidade, Terra Justa, decorre de 3 a 6 de abril e traz a debate três grandes temas: a saúde, o trabalho e a liberdade.

PUB

Raul Cunha, Presidente da Câmara Municipal de Fafe, revela que "a quinta edição do Terra Justa traz, a Fafe, três grandes temas que estão na ordem do dia e sobre os quais todos devemos refletir: a saúde, o trabalho e a liberdade. Para nos ajudar nesta reflexão e neste debate traremos um conjunto de convidados especialistas que, juntos, vão dar o seu contributo e farão desta edição de Terra Justa mais um momento marcante para o concelho".

Raul Cunha, entrevistado por Sónia Santos Silva, refere que os temas escolhidos para cada edição de Terra Justa têm um ligação com a atualidade. O autarca de Fafe diz que o concelho pretende ser mais um dinamizador de reflexão em Portugal

Este ano, o Município de Fafe presta homenagem à Organização Internacional de Trabalho (OIT), contando com a presença de Helena André, Diretora Executiva da OIT em Bruxelas, e antiga ministra do Trabalho e da Solidariedade Social. No primeiro dia de Terra Justa, esta quarta-feira, Fafe recebe também Arménio Carlos, secretário-geral da CGTP, Carlos Silva, da UGT, Francisco Calheiros, Presidente da Confederação do Turismo Português e José Hernâni Costa, da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal.

Na quinta-feira, o dia é dedicado à Obra Vicentina de Apoio aos Reclusos, presidida por Manuel Almeida dos Santos, e na sexta-feira, o dia é dedicado ao Serviço Nacional de Saúde, com as homenagens a Francisco George, atual presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, (ex-diretor-geral de Saúde) e, a título póstumo, António Arnaut, fundador do Serviço Nacional de Saúde.

O último dia desta quinta edição do Terra Justa terá como tema a religião e o trabalho, reunindo especialistas da área.

Para além das conversas de café, inauguração de exposições, arte de rua, teremos, as cerimónias de homenagem à noite, no Teatro Cinema.