Terra Quente Transmontana sem recolha de lixo

Já vai para quatro dias que cinco concelhos da Terra Quente Transmontana -- Mirandela, Carrazeda, Macedo Vila Flor e Alfândega da Fé -- não têm recolha de lixo por parte da empresa que o faz. Desde quinta-feira que os detritos, nalguns sítios, estão acumulados nos caixotes e fora deles, e pelo menos nesta quadra festiva prevê-se que seja assim até ao final do ano.

O jornalista Afonso de Sousa conta a história da suspensão da recolha de lixo na Terra Quente Transmontana

Trinta e nove trabalhadores de uma empresa, que termina contrato no final deste mês com a entidade gestora de lixos do Nordeste Transmontano, não vão mexer uma palha até que não lhes seja garantida uma de duas soluções: ou são despedidos e indemnizados pela empresa que termina o contrato ou os seus contratos de trabalho são transferidos para a nova empresa, com os mesmos direitos que tinham até aqui, explica Armando Lopes, um dos trabalhadores.

"A nossa empresa (FCC) perdeu o contrato. Deram-nos uma carta, a cada um com uma transmissão de pessoal para uma empresa. Só que a outra empresa não quer assumir os trabalhadores e esta empresa não nos quer indemnizar, ou seja, dar a carta de despedimento uma vez que perderam o contrato. No meu parecer não há empresa nenhuma que fique, assim direto, com 39 trabalhadores".

Armando Lopes é um dos 39 trabalhadores da FCC, empresa que termina contrato a 31 de Dezembro com a Resíduos do Nordeste, entidade gestora do aterro sanitário da Terra Quente transmontana, onde são depositados e tratados todos os lixos do distrito de Bragança.

Sem respostas até ao momento, os 39 trabalhadores vão continuar parados, pelo menos até à próxima quarta-feira, dia em que está agendada uma reunião com todas as entidades do processo: Resíduos do Nordeste, FCC e a nova empresa.