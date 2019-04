Já pode comprar o Tesla mais barato de sempre: a versão Standard Range Plus do Model 3. Custa 48.900€ e já vem com piloto automático incluído. Mas, se quiser gastar mais 5.400€, pode adicionar a "capacidade de condução autónoma total", que adiciona funções de ultrapassagem automática, entrada e saída de autoestradas e estacionamento automático.

Neste vídeo pode ficar a conhecer o Model 3, embora não na sua versão mais básica:

A Tesla promete que, até ao final do ano, vai haver uma atualização gratuita, que permite o "reconhecimento e reação a semáforos e sinais de stop" e a "condução automática em estradas de cidade". Se preferir, pode adicionar esta capacidade mais tarde, mas o preço sobe: 7.500€ é quanto custa se for adquirida posteriormente.

Segundo a marca norte-americana, este modelo, com tração traseira, tem autonomia para 415 km e atinge os 225 km/h de velocidade máxima, demorando 5,6 segundos dos 0 aos 100 km/h.

A versão agora posta à venda inclui bancos dianteiros com ajuste elétrico, GPS, áudio de alta-fidelidade, browser para ligação à internet e tejadilho em vidro escurecido.

Se ainda lhe parecer um preço demasiado alto, então pode aguardar. A Tesla promete, para a segunda metade deste ano, a chegada a Portugal da versão ainda mais barata e que já está disponível no mercado norte-americano por 35 mil dólares (31 mil euros). A marca ainda não anunciou o preço para o nosso país, mas estima-se que se situe entre os 42 e os 45 mil euros.

