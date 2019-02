Todos os poemas podem ser de Sophia de Mello Breyner

Afinal, a autora do poema era Adelina Barradas de Oliveira, juíza desembargadora no Tribunal da Relação de Lisboa, que o escrevera como homenagem a Sophia de Mello Breyner em 2009, e a quem o fenómeno da disseminação do poema por milhares de páginas de internet teria passado despercebido.

Ricardo Araújo Pereira aproveita para recitar um poema, que atribui também a Sophia de Mello Breyner. Quando o moderador Carlos Vaz Marques duvida que a autoria do poema recitado seja mesmo da escritora, o humorista insiste, porque "se um poema qualquer pode correr a internet como sendo de Sophia, o poema que ele recitou também pode" ser atribuído à escritora.

