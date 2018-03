Torre de Belém reabre ao público na terça-feira

Contactada pela agência Lusa sobre o ponto da situação do monumento, encerrado desde dia 28 de fevereiro devido às condições climáticas adversas, fonte da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC). indicou que não se registaram quaisquer danos devido ao mau tempo sentido neste último fim de semana.

A Torre de Belém reabre na terça-feira, uma vez que hoje, segunda-feira, é o dia de encerramento semanal.

De acordo com a mesma fonte, o monumento voltou a estar operacional depois de terem sido reparados danos na ponte de acesso pedonal e a quebra de vidros nas vigias dando entrada de humidade que danificou o sistema de eletricidade.

No ano passado, a Torre de Belém registou 575.875 entradas, menos 16% do que em 2016, devido à introdução de uma política de limitação de entradas, por questões de segurança.

Construída no século XVI como torre de defesa da barra do Tejo, a partir da ocupação Filipina os antigos paióis deram lugar a masmorras, tornando-se ao longo do tempo um dos ícones da imagem arquitetónica histórica da capital.

Está classificada como património nacional desde 1907, e património mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) desde 1983.