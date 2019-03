Trabalhar em Portugal, viver em Espanha. Há portugueses que atravessam a fronteira todos os dias

Julio Cardoso recorre todos os dias aos serviços do barqueiro que lhe faz a travessia no Rio Guadiana. Júlio é técnico de turismo na Câmara Municipal de Alcoutim. Mora na vila que se avista do lado oposto do rio, San Lucar del Guadiana,no lado espanhol. O preço das rendas das casas levaram-no para o lado de lá da fronteira.

PUB

"Encontrei uma casa totalmente mobilada, mais barata e optei por ficar ali. Já sou um bocadinho espanhol, portunhol", brinca

O caso de Elisabete Guerreiro é diferente. Escolheu também viver em Espanha, em Ayamonte na altura da crise. Residia em Lisboa e quis uma vida mais calma para a sua família e sobretudo para a filha que na altura tinha apenas 4 anos. Vive há uma década em Espanha. "Comecei a perceber que Ayamonte tinha crescido bastante e convenci a minha família de que poderíamos dar o passo e viver daquele lado".

Ouça a reportagem da jornalista Maria Augusta Casaca

E assim foi. Elisabete, que todos os dias atravessa a fronteira para dar aulas de educação visual numa escola em Cacela não se arrepende. Pelo contrário. O custo de vida também é determinante."Senti que poupava num carrinho de compras 50 euros, fora o gasóleo e o preço das casas. Consegue-se viver num condomínio fechado por 200 e tal euros", conta.

Ter novamente um fronteira física em que se verificasse a obrigatoriedade de apresentar passaporte, parar para que os carros fossem revistados como antigamente, antes de Portugal entrar na União Europeia, causaria muitos constrangimentos.

Júlio Cardoso lembra-se o que acontecia muitos anos antes, até sensivelmente à década de 1970". A passagem era só permitida a pessoas com cargos importantes: o padre, o médico, os guardas, presidentes de câmara". A população em geral tinha apenas um salvo-conduto pela altura das festas das duas vilas.

Mesmo se esses constrangimentos, por hipótese, voltassem um dia, Elisabete não mudaria de residência." Já fui adotada, dificilmente viria viver para este lado", garante

Ao invés, Júlio Cardoso admitiria ponderar caso já não fosse possível a livre circulação."Talvez a melhor opção fosse viver do lado de cá porque ter esses procedimentos diariamente seria complicado", remata.