Tradição é a base do manjar natalício

É tempo de Natal, sinónimo de família reunida e de tradição. Servida à mesa e marcada pela diversidade, que, de modo tão saboroso, caracteriza a gastronomia portuguesa.

O bacalhau é, no entanto, cada vez mais o rei da mesa de Consoada. uma celebração que se tornou tradição cristã com Bonifácio VII, papa que distribuiu pão entre o povo e foi recompensado por esse gesto.

Neste TSF À Mesa Especial de Natal vamos falar dos hábitos gastronómicos que variam consoante a região, embora o bacalhau, o fiel amigo de outros tempos -- assim chamado dado o preço baixo a que era vendido -- seja hoje quase um denominador comum do festim natalício.

Também o polvo tem lugar tradicional na mesa, em Trás-os-Montes, no Alto Minho e no Douro, O molusco, a exemplo do bacalhau, chegava em boas condições ao interior, aos territórios afastados da orla costeira.

Exceções ao domínio bacalhoeiro na noite da consoada são poucas: o litão, da família do tubarão, come-se em Olhão; o borrego no Ribatejo e o capão é assado em Freamunde; no Alentejo, a carne de porco frita também é pitéu natalício; na Madeira, é a carne de vinha de alhos.

O bacalhau cozido e acompanhado com couves - as tronchudas ou pencas nortenhas - batatas, ovos e cenoura. Regado com muito azeite, é o mais tradicional.

Passada a noite de consoada, o dia é de roupa velha, confecionada com as sobras do repasto bacalhoeiro, refogadas com azeite e alho. E de cabrito, galo ou leitão assados no forno.

Na mesa de Natal lá vem outra vez a tradição - o bolo rei é figura central entre as rabanadas, filhós, aletria, formigos, pão de ló, sonhos e um sem número de doces.

É um bolo com origem histórica: nasceu na Roma antiga, mas foi em França, na corte de Luís XIV, que ganhou estatuto como Gateau des Rois.

A Revolução Francesa proibiu o bolo, mas os pasteleiros nunca deixaram de fabricá-lo. Passaram a chamar-lhe Gâteau des Sans Coulottes.

Em Portugal, o bolo-rei tornou-se popular no século XIX, segundo uma receita que seria originária do sul do Loire: era um bolo em forma de coroa feito de massa lêveda.

A lisboeta Confeitaria Nacional foi a primeira casa a fabricá-lo, em 1870, quando Baltazar Castanheiro Jr. e o pasteleiro Gregório trouxeram a receita de Paris.

O bolo-rei só chegou ao Porto 20 anos depois, quando o filho do dono da Confeitaria Cascais, na rua 31de Janeiro, viajou da capital francesa para a cidade invicta e trouxe a receita na bagagem.

Com a implantação da República tal designação era politicamente incorreta; por isso, o bolo foi rebatizado e passou a ser de Natal ou de Ano Novo.

Mesmo sem brinde, nem fava, voltou a chamar-se Bolo Rei. Para saborear, acompanhado com um bom vinho do Porto.

Harmonia perfeita. Identificada com a época.

É Natal! Boas Festas!