Acidente no IC-2 em Lisboa resolvido e estrada reaberta

18h55

Lisboa:

O acidente que ocorreu hoje no IC-2, às portas de Lisboa, está totalmente resolvido e já se circula sem dificuldades nos dois sentidos junto à saída para a CRIL em Sacavém.

Nas ligações norte à Ponte 25 de Abril, há fila pelo Eixo Norte-Sul desde a zona de Campolide e pela A-5 desde Cruz das Oliveiras.

No IC-19, sentido Lisboa-Sintra, há paragens entre a zona da Buraca e a recta dos comandos da Amadora.

Na A-1, sentido Lisboa-Alverca, há demora à passagem pela zona de Vialonga.

Porto:

Acidente na A-28, sentido Vila do Conde-Porto, antes da zona de Lavra. Trânsito lento.

Trânsito lento nos dois sentidos da VCI entre o nó de Francos e a Ponte da Arrábida.

No final da A-3, sentido Maia-Porto, há demora na ligação à VCI.

18h07

Lisboa:

O IC2 continua cortado junto à saída para a CRIL em Sacavém devido a acidente com dois pesados e um motociclo no sentido Alverca / Lisboa. No sentido contrário as vias estão reabertas mas ainda há demora. O trânsito continua a ser desviado para a N10 que apresenta uma longa fila em direcção a Lisboa. Alternativa A1.

Continua a não existir previsão para a reabertura.

Nas ligações norte à Ponte 25 de Abril, há fila pelo Eixo Norte-Sul desde a zona de Campolide e pela A-5 desde Cruz das Oliveiras.

IC-19, sentido Lisboa-Sintra, há paragens na recta dos comandos da Amadora.

Na 2ª Circular, sentido Benfica-Aeroporto, há demora entre o viaduto do Eixo Norte-Sul e o Campo Grande. No sentido contrário há fila entre a zona do Fonte Nova e Pina Manique.

Porto:

Há demora nos dois sentidos da Av. AEP.

Na A-44, em direcção à A-1 para o nó de Coimbrões.

17h30

Lisboa:

O IC2 continua cortado junto à saída para a CRIL em Sacavém devido a acidente com dois pesados e um motociclo no sentido Alverca / Lisboa. A fila começa depois da zona de S. João da Talha. No sentido contrário ainda só se circula pela via direita com dificuldade. Estão a ser efetuados trabalhos para a remoção dos veículos pesados. A N10 continua com uma longa fila a esta hora. Alternativa A1.

Continua a não existir previsão para a reabertura.

Nas ligações norte à Ponte 25 de Abril, há fila pelo Eixo Norte-Sul desde a zona de Campolide e pela A-5 desde Cruz das Oliveiras.

IC-19, sentido Lisboa-Sintra, há paragens entre a recta dos comandos da Amadora e Queluz.

Na 2ª Circular, sentido Benfica-Aeroporto, há demora entre o viaduto do Eixo Norte-Sul e o Campo Grande.

Porto:

Há demora nos dois sentidos da Av. AEP.

17h15

Lisboa:

O IC2 continua cortado junto à saída para a CRIL em Sacavém devido a acidente com dois pesados e um motociclo no sentido Alverca / Lisboa. No sentido contrário ainda só se circula pela via direita com dificuldade. Estão a ser efetuados trabalhos para a remoção dos veículos pesados. A N10 continua com uma longa fila a esta hora. Alternativa A1.

Continua a não existir previsão para a reabertura.

17h30

Lisboa:

O IC2 continua cortado junto à saída para a CRIL em Sacavém devido a acidente com dois pesados e um motociclo no sentido Alverca / Lisboa. A fila começa depois da zona de S. João da Talha. No sentido contrário ainda só se circula pela via direita com dificuldade. Estão a ser efetuados trabalhos para a remoção dos veículos pesados. A N10 continua com uma longa fila a esta hora. Alternativa A1.

Continua a não existir previsão para a reabertura.

Nas ligações norte à Ponte 25 de Abril, há fila pelo Eixo Norte-Sul desde a zona de Campolide e pela A-5 desde Cruz das Oliveiras.

IC-19, sentido Lisboa-Sintra, há paragens entre a recta dos comandos da Amadora e Queluz.

Na 2ª Circular, sentido Benfica-Aeroporto, há demora entre o viaduto do Eixo Norte-Sul e o Campo Grande.

Porto:

Há demora nos dois sentidos da Av. AEP.