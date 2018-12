Trânsito cortado no IC16, no sentido ascendente

07:04 - Lisboa:

O trânsito continua cortado no IC16, junto ao nó da Amadora/Casal de São Brás, no sentido Pontinha-Belas, devido a trabalhos que estão a decorrer.



Trânsito lento:

Na A2, em direção à Ponte 25 de abril, com fila a partir da baixa de Corroios até à Praça da Portagem, a afetar os acessos do Centro-Sul e o final do IC20, com fila desde o nó do Hospital.

No IC19, para Lisboa, há fila entre o Cacém e a Amadora.

Trânsito muito intenso:

Na A5, para Lisboa, com abrandamentos entre Porto Salvo e o Estádio Nacional.

07:03 - Porto:

Trânsito intenso sem paragens:



Na VCI e Av. AEP, nos dois sentidos.

No final da A1 para a Ponte da Arrábida.

06:56 - Lisboa:

Trânsito lento:

No final da A2 no sentido Fogueteiro-Lisboa, há fila entre a zona do Feijó e a praça da portagem da Ponte 25 de abril, a afetar as ligações do Centro-Sul e o final do IC20, com fila desde a zona do posto de abastecimento.

06:37 - Lisboa:

Trânsito muito intenso com abrandamentos:

No final da A2, em direção à Ponte 25 de abril, entre a descida para a baixa de Almada e a Praça da Portagem.