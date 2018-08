Primeiro dia de Agosto difícil para sair de Lisboa, em direcção a Sul

18h28

Alentejo:

Acidente no IC-1, entre Palma e Alcácer do Sal, em direcção a sul. Trânsito lento.

Lisboa:

Trânsito lento em todas as ligações à Ponte 25 de Abril. Há filas, pelo Eixo Norte-Sul, desde a zona das Laranjeiras e pela A-5 desde a zona de Cruz das Oliveiras. No sentido contrário há demora, na via rápida da Costa, a partir do posto de abastecimento e na A-2 desde a baixa de Almada.

Na Ponte Vasco da Gama, sentido Lisboa-Montijo, trânsito lento no final da ponte até ao acesso à A-33.

Na 2ª Circular, sentido Sacavém-Benfica, há demora entre o radar do aeroporto e a saída para a Estrada da Luz, devido a obras. No sentido contrário lentidão na zona do Campo Grande e também em Sacavém, no acesso à CRIL.

Na Av. Marginal, sentido Cascais-Lisboa, há demora entre Paço D´Arcos e Caxias.

Trânsito lento na Radial de Benfica, sentido Sete Rios-Buraca, devido a uma viatura avariada à entrada do IC-19.

Na CRIL, sentido Sacavém-Algés, filas na descida depois do túnel do Grilo até Olival Basto e no sentido contrário desde a zona comercial de Odivelas até olival Basto.

Porto:

Trânsito lento na VCI, sentido Arrábida-Freixo, com fila entre a zona de Bessa Leite e o nó da A-3. No sentido contrário há filas entre Bonjoia e o nó da A-3 e desde Francos até à zona de Bessa Leite.

Na A-3, sentido Maia-Porto, há demora no acesso à VCI.

Trânsito intenso na Av. AEP, com abrandamentos no sentido Matosinhos-Porto, desde a Ponte sobre o Rio Leça.

18h10

17h32

17h06

