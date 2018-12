Trânsito demorado no regresso a casa

Chuva, piso molhado, conduza com prudência

Lisboa - 17:35

Trânsito Lento

Nos acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir da zona do Aqueduto das Águas Livres.

Na A5 há fila nos dois sentidos entre Miraflores e Linda-a-Velha

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há fila entre as Torres de Lisboa e o radar. No sentido contrário há abrandamentos entre o relógio e Pina Manique.

No IC19 em direção a Sintra há fila entre Pina Manique e Queluz. No sentido contrário há fila entre Tercena e o nó do hospital devido a viatura avariada. Na N117 para o Borel há demora na reta do hipermercado.

* Devido a trabalhos no pavimento que está abater no IC16 o trânsito está cortado no sentido Pontinha / Belas entre o nó da zona comercial e nó da Amadora / Casal de São Brás No sentido contrário só se circula pela via da direita nesta zona. Há muita demora nos dois sentidos nesta zona

Porto - 17:35

Trânsito Lento

Na VCI em direção ao Freixo há fila entre a Ponte da Arrábida e o nó de Francos. Mais à frente há paragens entre a Via Norte e a saída para as Antas. No sentido contrário há abrandamentos entre o Dragão e a A3 e depois novamente entre Francos e a Arrábida.

Na Av. AEP há demora nos dois sentidos

No final da A3 para a VCI

Na A4 no sentido Porto - Amarante, na saída para Ermesinde

