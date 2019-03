Resolvidas as dificuldades em Lisboa. No Porto acidente na VCI

Lisboa - 18:35

Reaberto o Túnel do Marquês, no sentido Amoreiras / Rotunda do Marquês de Pombal. Trânsito sem demora

Resolvido o acidente na Ponte 25 de Abril final do tabuleiro em direção a sul. Ainda há fila em todos os acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há demora a partir de Sete Rios.

Trânsito Lento

No final da A2 em direção à Ponte 25 de Abril há fila a partir da baixa de Almada.

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há demora entre as Torres de Lisboa e o radar.

No IC19 em direção a Sintra há paragens entra Pina Manique e a Amadora.

Porto - 18:35

Acidente na VCI na zona da Boavista em direção ao Freixo há fila desde o nó de Coimbrões na A1. Mais à frente há paragens entre o nó da Via Norte e a saída para as Antas No sentido contrário há demora entre a zona de Avintes na A20 e as Antas e mais à frente entre Francos e a Ponte da Arrábida.

Trânsito Lento

Na N14 há demora no sentido Maia / Porto para o nó da Via Norte na VCI

Na Av. AEP há demora em ambos os sentidos

Na A3 para a VCI há fila desde Águas Santas

Lisboa - 18:15

Está cortado ao trânsito Túnel do Marquês, no sentido Amoreiras / Rotunda do Marquês de Pombal devido a acidente com veículo pesado de mercadorias. O trânsito está a ser desviado para a Avenida Eng. Duarte Pacheco e não há previsão para a reabertura do Túnel neste sentido.

Acidente na Ponte 25 de Abril final do tabuleiro em direção a sul na via esquerda com 4 viaturas. Há fila em todos os acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há demora a partir de Sete Rios.

Trânsito Lento

No final da A2 em direção à Ponte 25 de Abril há fila a partir da zona do Feijó.

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há demora entre as Torres de Lisboa e o radar.

No IC19 em direção a Sintra há paragens entra Pina Manique e a Amadora.

Porto - 18:20

Acidente na VCI na zona da Boavista em direção ao Freixo há fila desde o nó de Coimbrões na A1. Mais à frente há paragens entre o nó da Via Norte e a saída para as Antas No sentido contrário há demora entre Bonjoia e a A3 e mais à frente entre Francos e a Ponte da Arrábida.

Trânsito Lento

Na N14 há demora no sentido Maia / Porto para o nó da Via Norte na VCI

Na Av. AEP há demora em ambos os sentidos

Na A3 para a VCI há fila desde Águas Santas

Lisboa - 18:00

Está cortado ao trânsito o Túnel do Marquês, no sentido Amoreiras / Rotunda do Marquês de Pombal devido a acidente com veículo pesado de mercadorias. O trânsito está a ser desviado para a Avenida Eng. Duarte Pacheco.

Acidente na Ponte 25 de Abril final do tabuleiro em direção a sul na via esquerda com 4 viaturas. Há fila em todos os acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há demora a partir de Sete Rios.

Trânsito Lento

No final da A2 em direção à Ponte 25 de Abril há fila a partir da baixa de Corroios. Afeta os acessos do Centro Sul e o final do IC20 tem paragens desde o nó do Hospital.

Na 2ª Circular no sentido aeroporto / Benfica há fila entre o relógio e o Campo Grande. No sentido contrário há demora entre as Torres de Lisboa e o radar.

No IC19 em direção a Sintra há paragens entra Pina Manique e a Amadora.

Porto - 18:00

Acidente na VCI na zona da Boavista em direção ao Freixo há fila Desde a zona de Canidelo na A1. Mais à frente há paragens entre o nó da Via Norte e a saída para as Antas No sentido contrário há demora entre Bonjoia e a A3 e mais à frente entre Francos e a Ponte da Arrábida.

Trânsito Lento

Na N14 há demora no sentido Maia / Porto para o nó da Via Norte na VCI.

Na Av. AEP há demora em ambos os sentidos.

Na A3 para a VCI há fila desde a Circunvalação.

Lisboa - 17:52

Está cortado ao trânsito Túnel do Marquês, no sentido Amoreiras / Rotunda do Marquês de Pombal devido a acidente com veículo pesado de mercadorias. O trânsito está a ser desviado para a Avenida Eng. Duarte Pacheco

Lisboa - 17:40

Trânsito Lento

Nos acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir de Sete Rios.

No final da A2 em direção à Ponte 25 de Abril há fila a partir da baixa de Corroios. Afeta os acessos do Centro Sul e o final do IC20 tem paragens desde o nó do Hospital.

Na 2ª Circular no sentido aeroporto / Benfica há fila entre o relógio e o Campo Grande. No sentido contrário há demora entre as Torres de Lisboa e o radar.

No IC19 em direção a Sintra há paragens entra Pina Manique e a Amadora.

Porto - 17:40

Trânsito Lento

Na VCI em direção ao Freixo há fila entre a Arrábida e o nó da Via Norte e depois abrandamentos até saída para as Antas. No sentido contrário há demora entre o nó da A3 e Francos.

Na N14 há demora no sentido Maia / Porto para o nó da Via Norte na VCI

Na Av. AEP há demora em ambos os sentidos

Na A3 para a VCI há fila desde a Circunvalação

Lisboa - 17:05

Trânsito Lento

Nos acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir de Sete Rios.

No final da A2 em direção à Ponte 25 de Abril há fila a partir da baixa de Corroios. Afeta os acessos do Centro Sul e o final do IC20 tem paragens desde o nó do Hospital.

No IC19 em direção a Sintra há paragens entra Alfragide e a Amadora.

Porto - 17:04

Trânsito Lento

Na VCI há fila entre a A3 e Francos nos dois sentidos

Na Av. AEP há demora em ambos os sentidos