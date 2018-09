Acidente no IP3, na A1 e no ENS. Difícil o regresso a casa

Centro - 19:15

Em resolução o acidente no IP3 entre Botão e Penacova no Km 54, sentido Viseu / Coimbra. Estão a ser efetuados trabalhos de reparação e limpeza do local. O trânsito está condicionado em ambos os sentidos



Lisboa - 19:15

Por resolver o acidente na A1 zona do Rio Trancão em direção a Lisboa no km 2.5. Há fila desde a zona de Vialonga.

Acidente no Eixo Norte Suljunto à saída para a Av. Padre Cruz no sentido Campolide / Camarate. Só se circula pela via direita e há fila desde Campolide

Trânsito Lento

Em todos os acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir de Sete Rios.

Na A5 em direção a Cascais há paragens entre a Cruz das Oliveiras e o estádio Nacional.

Na 2ª Circular no sentido Benfica / Aeroporto há fila entre as Torres de Lisboa e a zona do radar.

No IC19 em direção a Sintra há fila entre Pina Manique e o Palácio de Queluz. Na N117 para o Borel há demora na reta do Hipermercado.



Porto - 19:15

Trânsito Lento

Na VCI em direção à Arrábida há paragens entre Francos e a Ponte.

Lento na Av. AEP nos dois sentidos, no final da A3 para a VCI, na saída da A1 para Grijó em direção a sul e na A4 no sentido Porto / Amarante há fila desde Águas Santas até saída para Ermesinde.

Centro - 18:55

Lisboa - 18:55

Centro - 18:35

Acidente no IP3 entre Botão e Penacova no Km 54, sentido Viseu / Coimbra. Há cerca de 2km de fila. No sentido contrário há muita demora na passagem pelo local.

Lisboa - 18:35

Trânsito Lento

Na CRIL no sentido Algés / Sacavém há paragens entre a Pontinha e o Sr. Roubado.

Porto - 18:35

Trânsito Lento

Centro: Acidente no IP3 entre Botão e Penacova no Km 54. Há desvio de trânsito e há muita demora em ambos os sentidos

Lisboa - 18:18

Trânsito Lento

Porto - 18:18

Trânsito Lento

Lisboa - 17:35

Trânsito Lento

Porto - 17:35

Trânsito Lento

Lisboa - 17:07

Trânsito Lento

Porto - 17:07

Trânsito Lento

Lisboa - 16:40

Trânsito Lento

Porto - 16:40

Trânsito Lento

