Trânsito reaberto na A1 depois de despiste em Oliveira do Bairro

O trânsito na A1 foi cortado pelas 22h05 de quinta-feira, no sentido Sul-Norte, na sequência do despiste de um veículo pesado de mercadorias na zona de Oliveira do Bairro, Aveiro.

Segundo fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR), os trabalhos de limpeza da via já estão concluídos, mas a reabertura do trânsito foi mais demorada por causa da retirada da viatura, que ficou tombada na estrada.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro, o trânsito na A1, que liga o Porto a Lisboa, foi reaberto na faixa da direita, permanecendo a da esquerda interdita até que terminem as operações de retirada do veículo pesado.

Notícia atualizada às 8h02