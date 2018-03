Transtejo volta a reforçar ligações fluviais Montijo/Cais do Sodré com autocarros

A Transtejo volta a reforçar as ligações fluviais entre o Montijo e o Cais do Sodré com transportes rodoviários na próxima segunda-feira devido às "limitações da frota", anunciou a empresa.

"Apesar do esforço que está a ser desenvolvido, as limitações de frota mantêm-se", justifica a empresa em comunicado, sem adiantar mais pormenores.

Esta semana, a Transtejo já teve de recorrer a uma embarcação que habitualmente não faz aquele percurso e que demora cerca de 45 minutos a fazer a travessia do Tejo entre o Montijo e o Cais do Sodré, quando as embarcações utilizadas normalmente demoram apenas 30 minutos a fazer aquela ligação entre o Montijo e Lisboa.

Os problemas nas ligações fluviais Montijo/Cais do Sodré estão a provocar grande descontentamento dos utentes, que reclamam uma melhoria do serviço assegurado pela Transtejo, dado que a empresa não tem tido embarcações suficientes para responder à procura nas horas de ponta.

Para minimizar o problema, a exemplo do que já fez noutras ocasiões, na próxima segunda-feira a Transtejo vai reforçar as ligações fluviais com transporte de autocarros entre o Montijo e o Cais do Sodré, entre as 7h30 e as 9h30, e, no sentido inverso, entre as 17h30 e as 19h30.

A agência Lusa tentou contactar a Transtejo, mas não foi possível em tempo oportuno.