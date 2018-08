Três mortos em acidente com pesado na A1

Três pessoas morreram esta tarde na sequência de um acidente com um pesado e várias viaturas ligeiras na Autoestrada do Norte (A1), na Mealhada. A informação foi confirmada à TSF por fonte do Comando Distrital da GNR de Aveiro, ​​​que adiantou ainda a existência de seis feridos graves.



De acordo com fonte da Brisa, o acidente ocorreu na zona da Mealhada, na A1, estando o trânsito cortado no sentido sul-norte, ao quilómetro 211, após o nó da Mealhada. Pede-se aos automobilistas que saiam da estrada em Coimbra Norte ou no nó da Mealhada neste sentido.

O acidente ocorreu após um pesado que circulava no sentido norte-sul se ter despistado, acabando por atingir um ligeiro de mercadorias e um de passageiros, estando as causas do acidente ainda por apurar.



A circulação no sentido norte-sul faz-se de forma condicionada e apenas pelas vias central e da direita.