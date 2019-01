Troço da A4 reaberto após acidente com camião

O troço da Autoestrada 4 (A4) entre Via Real e Amarante, que foi cortado após o despiste de um camião pelas 08h30, reabriu ao trânsito cerca das 13h30 numa das faixas de rodagem, disse fonte da GNR,

O acidente ocorreu pelas 08h30, quando o veículo pesado de transporte de mercadorias se despistou e ficou atravessado na via, ao quilómetro 79, próximo do Túnel do Marão.

Fonte da GNR disse que, segundo informações recolhidas junto do condutor, terá sido um pneu que rebentou, provocando o despiste da viatura.

O trânsito foi cortado para a remoção do veículo pesado e limpeza da via.

De acordo com a GNR, foi reaberta a faixa de rodagem da direita, enquanto a esquerda se manterá cortada, entre os quilómetros 79 e 81, para reparação das bordas laterais de segurança.