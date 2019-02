TSF à Mesa nº 1000. A estrela do chef brilha em ementa especial

É no centro histórico da Invicta, que o restaurante DOP ganhou lugar muito especial no cenário gastronómico da cidade liberal, onde o convento de S. Domingos, construído na Idade Média, foi destruído pelo fogo em 1832, durante o Cerco do Porto.

Reabilitado, foi banco e sede de companhia de seguros antes de ganhar outras valências no largo que ontem, como hoje, ainda é local de comércio, mas onde os estabelecimentos de restauração são dominantes.

Em local privilegiado e com agradável esplanada, o restaurante liderado pelo chef Rui Paula, é um espaço cosmopolita, marcado pelo bom gosto e conforto.

A cozinha de autor do chef que ostenta uma estrela Michelin é temperada pelas memórias que guarda da avó e da mãe num apelo, sempre presente, às raízes transmontanas.

Os pratos clássicos da rica gastronomia portuguesa são recriados com saber e modernidade, com recurso a técnicas de vanguarda.

Na ementa figuram dois menus de degustação - memória e mar - para além do serviço à carta: entradas, pratos de peixe e de carne e, para acabar, sobremesas.

Neste capítulo, surge uma com sugestiva designação: «quem tem telhados de vidro não atira pedras».

Uma boa sugestão para lançar um desafio a Rui Paula: elaborar a ementa desta edição muito especial do TSF À Mesa.

O chef não se fez rogado!

- Para começar, duas entradas: vieiras com texturas de cenoura e molho de lagostim e um carpaccio de polvo, não cru, mas cozinhado com romã.

Depois, um arroz de lavagante e de peixe. Um arroz caldoso, transversal a toda a gente; do Mondego, um arroz muito nosso, muito português. É o prato de peixe.

Depois, um robalo com texturas de couve-flor e molho de mexilhão. É um prato também nosso.

De carne, a nossa pá de cabrito com puré de queijo de cabra e aipo e o cachaço, que coze durante setenta e duas horas a graus com aipo.

Para sobremesas, delicadamente ardente, uma sobremesa de chocolate e uma que ainda se ainda está nesta época: várias texturas de abóbora, é abóbora e canela.

A vasta carta de vinhos é um manancial de escolhas para as harmonizações vínicas sugeridas, igualmente, pelo chef Rui Paula:

- Temos uma garrafeira muito, muito vasta, com vinhos de todo o país e do mundo e 50 a 60 referências de espumantes.

Primeiro, um branco do Dão, da casta encruzado. O Dão é uma boa região. Depois, um tinto do Douro, onde, aí sim, estão as minha raízes.

Para a de chocolate um vintage, e para a outra um tauny.

E com um Porto DOP, brindamos à edição n. 1000 do TSF À Mesa!

Onde fica:

Localização: Largo de S. Domingos, 18 4050-545 Porto

Telef.: 222 014 313 ; 910 014 041