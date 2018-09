TSF Open Mic estreia com RAP. Quer assistir? Não precisa de nenhum papel

Se é um programa de comédia, tem de começar com Ricardo Araújo Pereira.

Foi isto o que pensámos quando, há meses, tivemos a ideia de criar o TSF Open Mic, um programa sobre comédia mas também de comédia. E é uma estreia na TSF: este projeto foi concebido desde o início para a internet e as redes sociais. Se quiser ouvi-lo - e vê-lo - venha aqui ao site.

Queremos ser mais do que um programa: ambicionamos ser um interface da comédia de stand-up em Portugal. É por isso que fazemos questão de ter uma faceta de revelação de novos talentos: depois das entrevistas aos convidados principais, vamos escutar vozes provavelmente desconhecidas do grande público, que farão cinco minutos de stand-up. E logo de seguida, começa a habitual noite de comédia do Xafarix. É diversão mais do que garantida.

No episódio de estreia, gravado na quinta-feira dia 27 pelas 21h30, depois de falarmos com o RAP vamos ouvir o Rui Mirama - um comediante que está a dar os primeiros passos mas a mostrar já um enorme talento.

O programa, mensal, é gravado no bar Xafarix, em Lisboa, que já organiza noites de comédia de stand-up todas as quintas-feiras. E vamos gravar exatamente antes do início dessas atuações: começamos pelas 21h30. E há mais boas notícias: pode assistir ao vivo. Basta reservar aqui: reservas@meiotermo.pt / 938 556 748.

O TSF Open Mic é disponibilizado em vídeo aqui em tsf.pt, e em áudio nas plataformas habituais de podcast.

Vamos rir?