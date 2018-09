Lisboa - 07:40

Acidente na 2ª Circular junto à saída para as Calvanas em direção a Sacavém, na via direita. Há fila desde o estádio da Luz. No sentido contrário há paragens na passagem pelo local.

Lento no final da A2 em direção à Ponte 25 de Abril há fila a partir do primeiro viaduto do Feijó. Afeta os acessos do centro sul e o final do IC20

Lisboa - 07:20

Acidente na 2ª Circular junto à saída para as Calvanas em direção a Sacavém, na via direita. Há fila desde as Torres de Lisboa

Lento no final da A2 em direção à Ponte 25 de Abril há fila a partir da zona do Feijó.

Lisboa - 07:10

Lento na 2ª Circular em direção a Sacavém entre a zona do Viaduto do Eixo Norte Sul e a saída para as Calvanas devido a acidente na via direita.

No final da A2 em direção à Ponte 25 de Abril há fila a partir da zona do Feijó.

Porto - 07:10

No Porto a esta hora ainda não há registo de dificuldades

06:40

Em Lisboa e no Porto a esta hora não se registam dificuldades