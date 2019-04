Acidente na CRIL. Trânsito lento a esta hora

Lisboa - 08:15

Acidente na CRIL após o nó da Pontinha em direção a Algés na via central. Há fila desde a zona do Sr. Roubado. Afeta a ligação do IC16 à CRIL. Em direção a Sacavém há demora entre Camarate e a saída para a 2ª Circular

Trânsito Lento

No final da A2 em direção à Ponte 25 de Abril há fila a partir do Feijó. Afeta todos os acessos do centro sul o final do IC20

No IC19 em direção a Lisboa há fila entre Tercena e Queluz. Mais à frente há demora entre Alfragide e Pina Manique.

Na A5 no sentido Cascais / Lisboa há fila entre Porto Salvo e Linda-a-Velha. Mais à frente há fila entre a Cruz das Oliveiras e o Viaduto Duarte Pacheco.

Na 2ª Circular em direção a Sacarem há paragens entre as Torres de Lisboa e o Campo Grande.

Porto - 08:15

Trânsito Lento

No final da A1 para a VCI a partir da zona do Nó de Coimbrões até à saída para a Via Panorâmica. Afeta a ligação da A44 em direção ao Porto e depois fila na VCI desde a Boavista até Francos. No sentido contrário da Via de Cintura Interna há fila entre a Ponte do Freixo e a A3

Na A3 no sentido Valença / Porto com fila na saída para a estrada da Circunvalação.

Na A4 em direção ao Porto há fila entre as portagens de Ermesinde e o Túnel de Águas Santas.

Lisboa - 07:35

Trânsito Lento

No final da A2 em direção à Ponte 25 de Abril há fila a partir do Feijó. Afeta todos os acessos do centro sul o final do IC20

No IC19 em direção a Lisboa há fila entre Tercena e a reta do comandos da Amadora. Mais à frente há demora na chegada a Pina Manique.

Na A5 no sentido Cascais / Lisboa há abrandamentos entre o estádio nacional e Linda-a-Velha

Porto - 07:35

Trânsito Lento

No final da A1 para a VCI a partir da zona do Nó de Canidelo até à saída para a Via Panorâmica. No sentido contrário da VCI há paragens entre o Mercado Abastecedor e a A3

Na A4 em direção ao Porto há fila para as portagens de Ermesinde

Lisboa - 06:54

Trânsito Intenso com abrandamentos

No final da A2 em direção à Ponte 25 de Abril a partir da baixa de Almada

No Porto a esta hora ainda não há registo de dificuldades

06:32

Em Lisboa e no Porto a esta hora ainda não há registo de dificuldades