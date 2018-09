Porto - 10:12

Acidente na A28 zona da Póvoa de Varzim em direção a Norte. Há cerca de 2.5 km de fila. Antes, também na A28, na zona de Vila do Conde também há muita demora devido a trabalhos de manutenção.

Lisboa - 10:12

Trânsito Lento

Lisboa - 09:50

Trânsito Lento

Porto - 09:50

Acidente na A28 zona da Póvoa de Varzim em direção a Norte. Há cerca de 2km de fila. Antes, na zona de Vila do Conde também há muita demora devido a trabalhos de manutenção.

Lisboa - 09:35

Trânsito Lento

Intenso com abrandamentos no final da A2 em direção à Ponte 25 de Abril a partir da Baixa de Almada

Porto - 09:35

Trânsito Lento

Resolvido o acidente na Ponte da Arrábida em direção ao Freixo. Ainda há paragens desde a zona da Afurada na A1 até ao nó da Boavista na VCI.

Na Av. AEP para a Av. Sidónio Pais e para a 5 de Outubro

Lisboa - 09:15

Em resolução o acidente na A5 no final do Viaduto Duarte Pacheco, no sentido Cascais / Lisboa. Ainda há fila desde Caselas.

Trânsito Lento

No final da A2 em direção à Ponte 25 de Abril a partir da Baixa de Almada. O IC20 ainda tem fila desde a área de serviço para o acesso a Lisboa.

Abrandamentos no IC19 em direção a Lisboa entre o viaduto da CREL e a Amadora e depois há novamente na chegada a Pina Manique.

Porto - 09:15

Acidente na Ponte da Arrábidaem direção ao Freixo com três viaturas na via esquerda. Há fila desde o Nó de Canidelo.

Trânsito Lento

No final da A3 para a VCI.

Lisboa - 08:55

Acidente na A5 no final do Viaduto Duarte Pacheco, no sentido Cascais / Lisboa. Há fila desde Caselas. Há também demora entre Porto Salvo e Linda-a-Velha

Acidente no IC19 na chegada a Pina Manique em direção a Lisboa. Há fila desde Alfragide. Antes há fila entre Tercena e a Amadora

Trânsito Lento

No final da A2 em direção à Ponte 25 de Abril há fila a partir da zona do Feijó. Afeta os acessos do centro sul e o final do IC20 tem fila desde a área de serviço.

Porto - 08:55

Trânsito Lento

No final da A1 para a VCI a partir da zona do Nó de Coimbrões até ao nó de Francos na VCI. No sentido contrário da VCI há paragens entre as Antas e a Prelada.

Na Av. AEP lentidão para a Sidónio Pais e 5 de Outubro

Na A3 em direção ao Porto há demora para a estrada da Circunvalação e depois na chegada à VCI.

Lisboa - 08:35

Acidente na A5 no final do Viaduto Duarte Pacheco, no sentido Cascais / Lisboa. Há fila desde Caselas.

Acidente no IC19 na chegada a Pina Manique em direção a Lisboa. Há fila desde Alfragide. Antes há também demora entre Tercena e a Amadora

Trânsito Lento

No final da A2 em direção à Ponte 25 de Abril há fila a partir da zona do Feijó. Afeta os acessos do centro sul e o final do IC20 tem fila desde a área de serviço.

Porto - 08:35

Trânsito Lento

Na A1 para a VCI entre a zona da Afurada e a Ponte da Arrábida, na VCI em direção Freixo entre a Boavista e Francos e no final da A3 para a VCI.

Lisboa - 08:15

Acidente na A5 no Viaduto Duarte Pacheco no sentido Cascais / Lisboa. Há fila desde o Alto de Monsanto.

Acidente no IC19 na chegada a Pina Manique em direção a Lisboa na via direita. Há fila desde Alfragide. Antes há abrandamentos no entre Queluz e a Amadora

Trânsito Lento

No final da A2 em direção à Ponte 25 de Abril há fila a partir da zona do Feijó. Afeta os acessos do centro sul e o final do IC20 tem fila desde a área de serviço.

Porto - 08:15

Trânsito Intenso com abrandamentos

Na A1 para a VCI entre a zona da Afurada e a Ponte da Arrábida e na VCI em direção Freixo entre a Boavista e Francos

Lisboa - 08:00

Trânsito Lento

No final da A2 em direção à Ponte 25 de Abril há fila a partir da zona do Feijó. Afeta os acessos do centro sul e o final do IC20 tem fila desde a área de serviço.

No IC19 em direção a Lisboa há paragens entre Queluz e a Amadora.

Porto - 08:00

Trânsito Lento

Na A4 em direção ao Porto há fila entre as portagens de Ermesinde e o Túnel de Águas Santas.

Na A1 para a VCI há fila entre a zona da Afurada e a Ponte da Arrábida

Na VCI em direção Freixo entre a Boavista e Francos

Lisboa - 07:35

Trânsito Lento

Abrandamentos no IC19 em direção a Lisboa entre Queluz e a Amadora.

Porto - 07:35

Abrandamentos na VCI em direção Freixo entre a Boavista e Francos

Lisboa - 07:15

Trânsito Lento

Porto - 07:15

No Porto a esta hora ainda não há registo de dificuldades

Em Lisboa e no Porto a esta hora ainda não há registo de dificuldades