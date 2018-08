Turismo do Algarve garante que "a região é segura", apesar dos avisos britânicos

O Presidente do Turismo do Algarve não quer dizer se acha "uma atitude de excesso de zelo" por parte do MNE britânico e afirma não querer criar nenhum incidente diplomático. Mas perante o comunicado do Ministério dos Negócios estrangeiros inglês responde que o Algarve é um local seguro para passar férias.

"Temos o dever de esclarecer que não há perigo associado à vinda para o Algarve. Monchique é uma zona muito circunscrita e que não tem uma oferta turística muito significativa", disse à TSF João Fernandes.

A jornalista Maria Augusta Casaca falou com o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes

O presidente da entidade algarvia salientou que o facto de as pessoas terem visto esta quarta-feira uma nuvem de fumo nas praias proveniente dos incêndios foi uma situação esporádica e não deve assustar os turistas.

O responsável pela ERTA explica também que todas as pessoas que estavam alojadas na zona de Monchique, nomeadamente nas termas, foram colocadas em unidades hoteleiras junto à praia.

"Continua a haver muita gente na praia, a ir a concertos, a jantar fora e em segurança com as suas crianças". A Região de Turismo do Algarve quer deixar a ideia de que a área afetada pelos incêndios é muito circunscrita e que quem está de férias pode continuar o seu descanso sem problemas.