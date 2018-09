Um ano depois de abrir, o Mezze serve comida... e memórias

Faz este fim de semana um ano que foi criado, em Lisboa, um restaurante feito exclusivamente por refugiados do Médio Oriente. O Mezze abriu portas no mercado de Arroios em setembro do ano passado, numa iniciativa da associação Pão a Pão para dar emprego a refugiados que fugiram da guerra, especialmente na Síria.



30 mil refeições depois, a presidente da associação, Francisca Gorjão Henriques, faz um balanço positivo, mas lembra que o processo de integração ainda não está concluído.

"Começámos por empregar 10 refugiados e agora vamos em 15, portanto, desse ponto de vista [o objetivo] foi cumprido."

"Se considerarmos que para a integração é necessário trabalho e emprego estável, sim, já é uma integração avançada. Também muitos deles já falam bastante melhor português do que falavam inicialmente. Em todo o caso, isto é um processo longo. Não é num ano que estas coisas se resolvem. É um processo que está num bom caminho."

Para assinalar o primeiro aniversário, o restaurante Mezze organiza esta manhã um encontro onde a população é convidada a partilhar memórias de infância com desconhecidos. No Mezze trabalham atualmente refugiados da Siria, Iraque e Palestina que também vão estar a partilhar memórias de infância.

"É só sentar e teremos também uns desbloqueadores de conversa, uns papelinhos com sugestões de memórias, caso as pessoas, de repente, não se lembrem de nada que possam partilhar."

Um ano depois de abrir portas, a associação já pensa em alargar o restaurante Mezze. Em outubro nasce uma loja de take away e no próximo ano o projeto vai para o Porto onde deverão ser criados entre 15 a 20 postos de trabalho.