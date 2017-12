Um avião diferente e um segredo bem guardado. As notícias mais lidas do ano

Em janeiro, um "avião diferente sobrevoou Lisboa". A notícia desta grande aeronave de carga, de origem ucraniana, que "dia sim, dia não" aterrava na Portela, foi a mais lida no site da TSF este ano. No Porto, foi um "segredo bem guardado" mesmo no coração da cidade que mais despertou a curiosidade dos leitores.

Quando na Catalunha se falava em independência a discussão também chegou à Andaluzia, com Alentejo e Algarve incluídos nos planos. A terceira notícia mais lida em 2017 fala-nos das ambições independentistas da Assembleia Nacional da Andaluzia.

Se não foi um dos muitos a ver as imagens impressionantes do dia em que ondas gigantes atingiram um comboio em Dawlish, uma cidade costeira no sudoeste de Inglaterra, eis uma segunda oportunidade. E já sabe como é que a Igreja trabalhou o "milagre de Fátima"?

Da sala com a melhor acústica do mundo, em Hamburgo, passamos para uma sala na Graça, em Lisboa, onde cinco amigas organizaram os bens doados para ajudar as vítimas de Pedrógão Grande. Encontraram de tudo, até um vestido de noiva. A solidariedade não é limpar os armários, lembram.

Nas redes sociais, as façanhas dos portugueses em competições internacionais foram as notícias que motivaram mais gostos e partilhas. Quando os atletas lusos brilharam na patinagem artística e Portugal venceu a Taça do Mundo de Pares de Ginástica Acrobática o orgulho manifestou-se no Facebook. Ao dizer que é melhor ser-se ateu que um católico hipócrita, o Papa Francisco também ficou no pódio de gostos e partilhas.

Já entre as mais comentadas estão três declarações polémicas: Marcelo Rebelo de Sousa elegeu Maria Cavaco Silva madrinha dos portugueses; Bruno de Carvalho citou o tio-avô Pinheiro de Azevedo para dizer "Bardamerda para todos aqueles que não são do Sporting Clube de Portugal" e Luís Montenegro disse no programa da TSF "Almoços Grátis" que Mário Centeno deve, em parte, a eleição para a presidência do Eurogrupo a "Passos Coelho, Vítor Gaspar e Maria Luís Albuquerque".