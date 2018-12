Um cais aveirense onde o pescado é rei

Cidade da arte nova, do sal e dos ovos moles, Aveiro afirma-se hoje, plena de vigor, nas áreas da inovação; sustentabilidade ambiental, novas tecnologias.

Muita água correu nos canais desde que os mercantéis ou saleiros deixaram de acostar ao cais que tem hoje o nome daquelas embarcações típicas da ria. Eram gigantes, se comparados com os moliceiros. As dimensões e a sobriedade, sem painéis coloridos com pinturas brejeiras, marcavam a diferença - notória - para as embarcações mais tradicionais.

À vela, à vara ou à sirga, os mercantéis transportavam, através do emaranhado de canais, pessoas, gado, sal e todo o tipo de mercadorias.

Caíram em desuso e, por estes dias, só o turismo é salvatério para estes barcos, recordados pela toponímia do cais a que deram vida, cor e movimento.

É precisamente no cais dos Mercantéis, no canal dos Botirões, vizinho da Praça do Peixe, exemplar único da arquitetura do ferro da 1.ª década do século XX, que está situado um restaurante moderno.

O CAIS DO PESCADO destaca-se, ao primeiro olhar, pelo bom gosto da decoração e sobriedade. A esplanada aumenta a capacidade do espaço interior, bastante acolhedor, e que de divide por dois pisos.

Amesendação de acordo com os padrões atuais. A ementa é uma ode a alguns dos produtos emblemáticos da região, onde o bacalhau tem histórica tradição. As enguias, o peixe fresco do dia e o marisco marcam presença destacada nas sugestões contidas da lista e que propõe, para entreter, azeitona marinada com queijo feta e tomate seco ou crocante de bacalhau com ovas.

Nas entradas, insinua-se a enguia frita, mas há outras propostas, tão saborosas, quanto tentadoras: amêijoa à Bulhão Pato; choquinhos fritos; polvo com puré de pimentos; mexilhão à espanhola; gambas ao alho

O peixe fresco do dia é rei do capítulo mais vasto das ementa, em que se destacam a tempura de polvo; bacalhau à Cais e arroz do mar, um dos pratos mais destacados do cardápio.

Para dois comensais, outras sugestões igualmente apelativas: arroz de línguas de bacalhau; cataplana de polvo; ensopado de peixe; caldeirada de enguias e massada de peixe e gambas.

Parco, como é óbvio, o capítulo de pratos de carne, limitado a lagarto de porco preto e a uma trilogia de bifes: à cais, no churrasco e à portuguesa.

Nas sobremesas, referência para delícia do Cais; trilogia de chocolate; pudim de abade de Priscos e tártaro de fruta fresca e gelado.

Boa carta de vinho. Serviço simpático neste restaurante de uma cidade que, em época natalícia, Sai Prá Rua, para apanhar o comboio de Natal, andar na roda gigante ou divertir-se na pista de gelo.

No CAIS DO PESCADO, em Aveiro, a experiência gastronómica assenta nas raízes da tradição, com adequado e moderno tratamento culinário e empratamento apelativo.

Localização: Aveiro

Telef.: 234 425 066