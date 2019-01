É no centro de Cascais, nas traseiras da lota e a curta distância da praia dos Pescadores, que desde há uns bons 40 anos, sempre com a mesma gerência, o restaurante Beira Mar, na rua das Flores, tem mantido paradigma de qualidade.

Afirmou-se como uma referência, estatuto que serve para definir a cozinha e a qualidade dos produtos, marcados pela frescura oceânica - peixe e marisco, que dão cor e vida ao expositor, logo à entrada, e ao aquário, no interior.

TSF à Mesa - Um clássico de Cascais perto da beira-mar

O espaço é acolhedor; confortável, com uma decoração rústica e, ao mesmo tempo, com um toque elegante. A esplanada, no verão, propicia um ambiente mais descontraído, marcado pela informalidade.

A ementa é variada, apresentando pratos tradicionais - do polvo à lagareiro às iscas de vitela à portuguesa e aos icónicos filetes de pescada com arroz de berbigão, famosos pela qualidade, há muito reconhecida, e outros de inspiração afrancesada: linguado au meunière, chateaubriand, entre outras propostas.

No reino marisqueiro, há muito que escolher: ameijoas à espanhola ou à Bulhão Pato; gambas al ajillo; carabineiros; vieira gratinada; ostras ao natural; sapateira recheada ou uma convivial grelhada de marisco, que inclui lagosta, gambas, lagostins, mexilhão com batata a murro.

Um trio de sopas - de peixe; creme de tomate ou de marisco - acentua a predominância dos sabores marinhos na lista marcada pela diversidade das propostas.

Filetes de pescada com arroz de berbigão; linguado à delícia mar; pregado frito com açorda; filetes de cherne ao caril; pescada cozida com todos à espanhola; robalo ao sal ou grelhado; dourada no forno; bacalhau à Beira Mar ou à lagareiro e o arroz de marisco, com lagosta, gambas e amêijoas são algumas das sugestões de um vasto capítulo.

Noutro, igualmente variado, figuram os pratos de carne: lombinhos de porco com puré de maçã; escalopes ao Madeira; entrecôte grelhado ou com pimenta; tornedó e, outro clássico, bife à portuguesa afirmam-se como algumas das propostas mais substanciais.

Na doçaria, sobressaem o queijo de ovos e as tradicionais queijadas de Sintra; a alternativa passa pelos queijos de Serpa ou da Serra da Estrela.

Carta de vinhos de bom nível; serviço competente, marcado pela simpatia, neste restaurante onde a qualidade tem um preço.

Um clássico que não perde fulgor. Beira Mar, em Cascais.

Onde fica:

Localização: Rua das Flores, nº 6 2750-348 Cascais

Telef.: 214 827 380