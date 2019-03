Um dia para lavar, alimentar e brincar com os elefantes

É o primeiro campo de tendas de luxo da Tailândia, fica em pleno Parque Nacional de Khao Sok, e é acessível a todo o sul do país.

PUB

Após uma curta viagem de autocarro, paramos e a escassos metros vemos grupos de elefantes que passeiam juntos num enorme campo com palmeiras, terra escura e rodeado por montanhas de cor negra pintadas por folhas e árvores verdes.

O guia, Som Pong, dá as primeiras instruções. "Bem-vindos ao Elephant Hills! O programa demora cerca de hora e meia a duas horas, quando entrarmos no campo tenham cuidado com a vedação elétrica. Hoje vamos interagir com o maior animal da Ásia".

Mês da Tailândia na TSF: um trabalho de Rute Fonseca com sonorização de José António Barbosa.

Curiosos, os elefantes aproximam-se dos visitantes. Dóceis, deixam-se ser tocados. São 12 no total e têm histórias diferentes."Alguns destes elefantes foram maltratados, usados em espetáculos. Aqui estão protegidos, assim como na selva. O Parque Nacional protege-os de qualquer pessoa que queira fazer mal. Quando os turistas aqui vêm, o que fazemos são atividades muito simples. Por exemplo, podemos ver os elefantes a mergulharem no lago, depois temos tempo para os lavar e só depois é que passam para a zona de banhos, onde qualquer pessoa os pode lavar. Por fim, podem alimentá-los, temos bananas e ananás... podem preparar a refeição e dar-lhes de comer".

Som Pong apresenta o campo e entretanto aproxima-se Messi Came, um elefante com 50 anos. "Os elefantes que existem em todo o mundo são de duas espécies: temos elefantes asiáticos e elefantes africanos. Sabem o que os distingue? O tamanho, as orelhas, as tarefas e a cor. Vamos começar pelas orelhas: os elefantes asiáticos têm as orelhas mais pequenas e arredondadas do que os africanos, os africanos usam as orelhas para combater o calor. O número de dedos nas patas é outra diferença: o elefante asiático tem 5 dedos na frente e 4 nas patas de trás; o africano tem 4 na frente e 3 atrás. Finalmente as tarefas: no elefante asiático as fêmeas não trabalham, mas nos africanos os machos e as fêmeas têm tarefas a desempenhar. Quanto ao tamanho: o elefante asiático é mais pequeno, atinge as 3 toneladas e os 4 metros de altura e o africano pode medir até 4 metros e pesar 7 toneladas, é maior".

Vivem mais de 250 elefantes no Parque Nacional de Khao Sok.

Está a chegar a hora de preparar e dar de comer aos elefantes, mas antes dois dos mamíferos gigantes mergulham, sozinhos, num lago do Elephant Hills... Aqui não há passeios ou banhos em conjunto. Os elefantes que pesam toneladas parecem pesar gramas, brincam na água, mergulham. "Antes de mais saibam que os elefantes podem comer até 250 kg de alimentos por dia. Esta cesta apenas representa 10% do que comem, é um lanche para os elefantes. Hoje vão preparar fruta e colocar tudo no cesto que está debaixo da mesa, eu vou explicar como devem fazer", diz Som Pong.

Na "sala de refeições" há uma mesa retangular comprida, coberta por ananases, bananas e tamarindo. O guia Som Pong explica que passos dar.

"Primeiro aqui na minha mão, sabem o que é? É um fruto: tamarindo, usamos para cozinhar, para acrescentar ao caril. Então, pegamos num destes bolos, passamos por sal, depois por arroz e agora temos uma vitamina, um suplemento alimentar para o elefante. Depois tiramos uma folha de bananeira, colocamos no meio e enrolamos o bolo, fechamos com um fio de bambu, passamos à volta e está pronto. É um bolo por cesto".

Com o cesto ao lado, colocamos cada pedaço de fruta na mão, aproximamo-nos e o elefante vem buscar a comida.

Depois de muitos risos, alguns nervosos, passamos para a zona de banhos. "Vou mostrar como dar banho ao elefante... Por favor não se coloquem atrás, eles não conseguem ver-vos. Usamos uma mangueira, passamos a água à volta de todo o corpo, depois podem pegar numa casca de coco para o esfregar. A pele do elefante é dura, podem esfregar com força", explica Som Pong.

Aqui ninguém deve estar à espera que os elefantes façam algum truque ou espetáculo. A visita ao campo termina com um documentário sobre a importância que os elefantes têm na cultura tailandesa.

O Elephant Hills oferece programas de dois a quatro dias, todos incluem alojamento, refeições e um guia turístico, assim como o transporte para as várias atividades. Este campo já ganhou por quatro vezes consecutivas a distinção atribuída pela Autoridade de Turismo da Tailândia de melhor campo de elefantes do país para o bem-estar animal. A equipa do Elephant Hills assegura toda a logística: com transporte privado desde Pukhet, Khao Lak, Krabi e até Koh Samui.