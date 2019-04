Um Espigueiro a dois passos da praia de Matosinhos

Paredes-meias com a doca matosinhense, a rua Heróis de França bem pode ser considerada a meca da restauração local. O fumo dos grelhadores eleva-se no ar e o cheiro a peixe grelhado faz parte de uma atmosfera muito própria, bastante típica para os turistas que procuram saborear bom peixe.

Aliás, essa é a imagem, muito forte, da maioria dos estabelecimentos, em que a ementa regra geral, tem por base o peixe grelhado.

Mas, no topo sul daquela artéria paralela ao mar, praticamente no ângulo com a avenida da República, há um restaurante tradicional, que foge um pouco ao padrão dos estabelecimentos congéneres, apresentado uma ementa mais diversificada e com pratos do receituário nortenho.

É o Espigueiro, onde há papas de sarrabulho, rojões à minhota e tripas à moda do Porto, entre várias propostas, contidas na lista e que comprovam a filosofia de uma casa que durante anos ostentou o nome de Milho-Rei.

TSF à Mesa - Restaurante Espigueiro

A única alteração foi essa: tudo continuou na mesa: o espaço, dividido por três áreas, uma mais estreita, à entrada, a sala principal e outra interior, ampla e mais recatada; a decoração; a gerência e, pormenor significativo, a consistência da cozinha desse restaurante com ambiente agradável, familiar.

Na ementa, há lugar para uma reconfortante canja de galinha, mas é no capítulo com sabor a oceano que sobressai a alma matosinhense da casa: filetes de pescada; polvo; e para grelhar, há, regra geral, robalo, peixe-espada, lulas, dourada e o que o mar der.

O bacalhau à Braga ou à Zé do pipo ou ainda o muito aclamado na brasa, são boas opções, a par das mais ocasionais petingas fritas, acompanhadas com um saboroso arroz de feijão, que revela boa culinária e é servido num tachinho.

No virar de página, surgem costela mendinha assada no forno; cozido à portuguesa, a justificar boa nota, pela qualidade e variedade dos ingredientes; carne de porco dita à alentejana; escalopes de porco; vitela assada ou lombo assados; picanha com feijão preto e arroz: cabrito assado; os tradicionais rojões à minhota e as tripas à moda do Porto.

Outra referência é o rosbife: carne de muito boa qualidade, fatiada com preceito sobre fatias de pão frito e acompanhada com batata frita palha.

Um trio de bifes - à casa; da vazia grelhado e à cortador tornam mais abrangente a lista.

Sobremesas habituais. Garrafeira algo limitada.

Serviço simpático neste restaurante de perfil clássico, cozinha simples, mas sólida, e com um toque diferenciador em relação à vizinhança: nem só de peixe na grelha se alimenta a ementa e os preços são razoáveis.

Localização: Matosinhos

Telef.: 22 938 56 85