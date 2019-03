A4 cortada devido a colisão entre camião e automóvel

Uma pessoa ficou esta quinta-feira ferida com gravidade e a A4 foi cortada na zona de Valongo, no sentido Amarante-Porto, após uma colisão entre um camião e um automóvel, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, o acidente aconteceu pelas 13h30, ao quilómetro 19 da A4, no concelho de Valongo, estando a via do sentido Amarante-Porto "totalmente obstruída".

A mesma fonte afirmou que tal foi o resultado de uma "colisão entre um pesado de transporte de mercadorias e um automóvel ligeiro de passageiros". O ferido grave já foi retirado do local.

De acordo com a página da Internet da Proteção Civil, o acidente aconteceu na freguesia de Campo e Sobrado e mobilizou 17 operacionais e sete viaturas de socorro.