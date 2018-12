Um mês depois da tragédia em Borba, "nada mudou" na fiscalização das pedreiras

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Pedreiras e do Mármore lamenta que nada tenha mudado no último mês quanto à fiscalização das condições de trabalho nas pedreiras.



Um mês depois da derrocada da estrada entre as pedreiras, em Borba, Nuno Gonçalves, disse no Fórum TSF, que "nada mudou", nem se nota uma especial preocupação das entidades do estado que têm essa competência.



"Nada mudou a nível das funções sociais do Estado e não nos referimos a nenhum governo, referimo-nos até a vários governos que têm responsabilidades de implementar medidas e políticas de promoção e de prevenção em matéria de acidentes de trabalho e nada mudou a nível de fiscalização, nem com o anúncio feito pelo ministro do levantamento das pedreiras."

Nuno Gonçalves sublinha que o Estado devia atuar na prevenção: "O que está no terreno é um levantamento das pedreiras abandonadas, não é a questão de fundo que está subjacente a este problema ali detetado e que existe muito que é a questão da prevenção dos acidentes de trabalho. Aqui há várias e entidades que têm responsabilidade nesta matéria e que não estão a cumprir o seu trabalho."