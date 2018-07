Colisão entre ligeiro e ambulância provoca morte do doente transportado

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida numa colisão ocorrida esta segunda-feira de manhã na A13, em Vila Nova da Barquinha (Santarém), e que obrigou ao corte da estrada no sentido Norte-Sul, disse fonte da Proteção Civil.

Segundo o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, a colisão ocorreu cerca das 6:43, no Nó de saída da Atalaia (A13), e envolveu uma viatura de transporte de doentes e um automóvel. A vítima mortal era o doente que estava a ser transportado na ambulância.

Desde as 10h00, a A13 estará cortada no sentido Norte-Sul entre os nós de Asseiceira e da Atalaia, uma vez que as autoridades ainda se encontram na estrada, concessionada pela Ascendi. Não há previsão de reabertura.

Notícia atualizada às 11h00