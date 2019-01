Um paço na cidade da neve para apreciar sem pressa

No centro da Covilhã, destaca-se a igreja de S. Tiago ou do Sagrado Coração de Jesus. É um templo construído nos finais do século XIX, destruído por um incêndio em 1942, e reaberto ao culto uma década volvida.

Nas imediações daquele templo, mais concretamente na travessa de S. Tiago e a curta distância da praça do Município, uma mansão centenária, alvo de cuidada recuperação, foi transformada em unidade hoteleira com a valência de restaurante.

É o Paço 100 Pressa. Um edifício singular, com pátio interior e um terraço de onde a vista alcança uma bela panorâmica. Integrado na Rota Urbana, um das atrações da cidade serrana, com dois expressivos trabalhos de artistas locais, o restaurante tem como base um conceito que agrega a modernidade culinária na confeção dos pratos mais tradicionais, à rusticidade do espaço.

TSF à Mesa

Paredes em pedra, mesas em madeira, com individuais e copos a preceito, cadeiras confortáveis; decoração com bom gosto, característica marcante de todo o conjunto.

A ementa expressa a contemporaneidade dos pratos, apresentados de modo sugestivo e com um toque regional, com destaque para o pastel de molho.

É uma especialidade local, em massa folhada e com saboroso recheio, regado com molho quente.

Nas entradas, para duas pessoas, para além de ovos à Professor e de tiborna de camarão, há tábua de queijos regionais ou de enchidos beirões.

Nos pratos de peixe, ganhou estatuto especial o filete de robalo com pesto de coentros, topinambur e salicórnia; mas outras sugestões afiguram-se igualmente apelativas: polvo à lagareiro com azeite do Paço em cama de batata; bacalhau confitado com saloio crocante e azeite extra virgem; salmão au sauté com gel de citrinos.

O capítulo de opções cárnicas é vasto e tem como expoentes o bife Black Angus e, para duas pessoas, o costeletão de vaca ou de boi na grelha.

Outras propostas são picanha com abacaxi e escama de sal e bifes, todos cortes da vazia: 100 Pressa, com molho de endro; serrano, com queijo da Serra e crocante de presunto e a opção grelhado, neste caso, temperado com flor de sal e picante.

A carne de porco ibérico integra outras propostas: secretos na grelha, com maçã e pickle de cebola; lagartinhos aromatizados com azeite, alho e tomilho.

Para dois comensais, tábua de carnes ibéricas para duas pessoas.

Nas sobremesas, destacam-se panna cotta do Paço; cheesecake de limão; bolo mousse de chocolate.

Carta de vinhos com várias referências de produtores da Beira Interior, o que é se sublinhar. Serviço diligente no Paço 100 Pressa, na Covilhã.

Onde fica:

Localização: Covilhã

Telef.: 925 868 877