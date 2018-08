Desabamento em prédio de Lisboa faz uma vítima mortal

Um prédio desabou parcialmente na avenida D. Carlos I, em Lisboa, junto ao cruzamento com a Calçada do Marquês de Abrantes, de acordo com a informação avançada pelos Bombeiros Sapadores à TSF. O acidente resultou numa vítima mortal que já foi retirada do local, avançou o comandante dos Bombeiros Sapadores, Pedro Patrício.

De acordo com a agência Lusa, que cita o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, tratou-se do desabamento de uma parede num prédio em obras.

"Trata-se de um acidente trabalho. Já foi retirado um homem de 61 anos, com ferimentos ligeiros, e transportado ao hospital de São José", afirmou.

Pedro Patrício avançou que a vítima mortal foi, entretanto, retirada dos escombros. O comandante sublinhou que "tudo o que seguirá agora são questões de segurança do edificado, que são responsabilidade do dono da obra"