Robô "inovador" testado nas antigas minas de urânio de Urgeiriça

O teste de um robô para a exploração de galerias e poços subterrâneos a mais de 500 metros de profundidade está a ser feito esta quinta-feira nas antigas minas de urânio de Urgeiriça, em Nelas.

O projeto foi financiado pelo programa Horizonte 2020 e reúne doze organizações de sete países, entre os quais Portugal.

"O robô é uma pequena esfera de 60 centímetros de diâmetro e o que tem de inovador, por um lado a quantidade de sensores que permitem a perceção 3D de um ambiente", explicou um dos investigadores responsáveis pelo projeto, Alfredo Martins.

O responsável do Centro de Robótica e Sistemas Autónomos do INESC TEC, também professor do Instituto Superior de Engenharia do Porto, explica que este é um projeto europeu, com muito interesse para a indústria da exploração mineira.

"No caso de Urgeiriça, há um cenário interessante do ponto de visto de teste. O acesso há água é muito fácil, com um poço de 500 metros de profundidade", explica Alfredo Martins, que diz, no entanto, que há zonas onde nunca se chegou e este robô tem capacidade para chegar a esses locais.

O teste vai acontecer na Urgeiriça, uma mina abandonada, e entre outras coisas, vai permitir uma medição rigorosa dos níveis de radioatividade.