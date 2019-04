Uma aguarela para percorrer a pé. À descoberta dos trilhos da Lezíria do Tejo

O ponto de partida fica em Vila Nova da Erra, a cerca de oito quilómetros de Coruche. Depois, é seguir caminho para descobrir os 11 percursos que se podem fazer a pé e que se estendem por 11 concelhos da região do Ribatejo.

"É um vale encantado, com um microclima, com uma luz muito própria, que deixa uma energia muito boa", garante Célia Ramalho, vereadora do Turismo da autarquia de Coruche.

O repórter Miguel Videira começou a manhã com um percurso pedestre pela Lezíria do Tejo

A vereadora destaca que 50% do concelho de Coruche é floresta de montado de sobro, o que faz dele "a maior mancha de montado do país".

"É uma mancha feita com muitas cores, parece uma aguarela, porque são muitas as plantas - desde o rosmaninho, à giesta passando pelos malmequeres", refere Célia Ramalho.

Além da flora, também a fauna da região é bastante característica. Quem percorre estes trilhos pode encontrar espécies como o milhafre-preto, o pica-pau-malhado-grande ou a coruja do montado.

É por toda esta riqueza que a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e do Ribatejo decidiu lançar um Guia de Percursos Pedestres da Lezíria do Tejo, que começa a ser promovido este sábado.

"É o primeiro guia integrado de percursos de interpretação do nosso Ribatejo, da nossa lezíria, que fica aqui mesmo ao lado de Lisboa, a cerca de meia hora", explica Célia Ramalho.

O download dos percursos pode ser feito nos sites Visit Ribatejo e Visit Coruche.