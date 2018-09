Uma centena de famílias continua sem telefone depois dos incêndios de 2017

Um ano depois dos incêndios que atingiram a zona Centro do país, uma centena de clientes continua sem comunicações telefónicas.

Na Comissão Parlamentar de Economia, o ministro do Planeamento e das Infraestruturas foi questionado pelos deputados sobre o andamento dos trabalho de reposição das comunicações fixas em Pedrógão Grande e na região Centro, depois dos fogos do ano passado.

De acordo com Pedro Marques, que cita os dados da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), os clientes sem comunicações representam um valor residual.

"Haverá 100 famílias, 100 clientes, sem reposição de serviço concluída, das quais 20 com serviço de reposição agendado, 40 em que as pessoas recusaram a proposta que lhes terá sido apresentada pelos operadores para essa reposição e outras cerca de 40 são pessoas que os operadores indicam que não conseguiram contactar destas cerca de 500 mil ocorrências dos incêndios do ano passado", explicou.