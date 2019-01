O contacto com a natureza e as brincadeiras ao ar livre são essenciais para o equilíbrio emocional, sublinha Inês Afonso Marques, psicóloga e psicoterapeuta infantojuvenil. "Infelizmente, nós sabemos que cada vez mais as crianças brincam fechadas em casa", afirma a psicóloga.

"TSF Pais e Filhos", um programa de Rita Costa, com sonorização de Miguel Silva

"Uma criança feliz e saudável precisa de se mexer. É fundamental que todas as crianças possam mexer-se e praticar algum tipo de atividade física de uma forma mais estruturada, fazendo desporto, natação, ballet, dança, seja aquilo que for, mas também terem oportunidades de brincar ao ar livre", defende Inês Afonso Marques.