Uma criança morreu e seis pessoas ficaram feridas num incêndio na Amadora

Uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas, três das quais em estado grave, na sequência de um incêndio num edifício de habitação, esta manhã, na freguesia da Venteira, na Amadora.

PUB

O comandante dos Bombeiros da Amadora, Mário Conde, adiantou à TSF que a vítima mortal é uma menina com um ano de idade.

O alerta para o incêndio, que deflagrou no rés-do-chão do edifício de três andares, foi recebido pelas 7h18 desta segunda-feira.

Por esta altura, estão no local cerca de 30 operacionais no local, apoiados por 10 viaturas. A Polícia Judiciária está a caminho do local.